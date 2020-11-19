مدير تربية كربلاء يتحدث عن دوام المدارس الحكومية والأهلية

2020/11/19 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير تربية محافظة كربلاء المقدسة

عباس عودة عن اكمال الاستعدادات

الامنية والصحية واللوجستية لبدأ العام

الدراسي الجديد، مطمئنا في الوقت ذاته

اولياء الامور بالمحافظة على صحة

اطفالهم وذلك باتباع كافة

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