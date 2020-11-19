كندا تريد التبرع بقسم من حصتها من لقاحات كورونا لدول فقيرة

2020/11/19 | 11:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]ونقلت الوكالة عن مصادر أن تسليم اللقاح يمكن أن يتم من خلال الصندوق الدولي "COVAX Facility"، الذي يعد منصة عالمية لشراء اللقاحات.

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