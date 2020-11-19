مكافحة الارهاب ينفذ حملة امنية كبرى في 4 محافظات

2020/11/19 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الخميس، تنفيذ حملة كبرى لملاحقة عناصر تنظيم داعش في محافظات ديالى وكركوك ونينوى والانبار.

وقال الجهاز في بيان له اليوم (19 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، قوات جهاز مكافحة الإرهاب تنفذ حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعـش الإرهابية في محافظات ديالى، كركوك، نينوى، الأنبار".

واضاف ان "الجهاز باشر عملياته بإعتقال عنصر إرهابي في الموصل تلاه واجبين آخرين أسفرا عن الإطاحة بثلاثة إرهابيين أثنان منهم في قضاء الفلوجة والآخر في محافظة كركوك".

وأوضح انه "تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة بالإهتمام بالملف الأمني في محافظة ديالى باشر جهاز مكافحة الإرهاب بسلسلة من الواجبات أسفرت عن إعتقال 4 إرهابيين بينهم عنصر خطير ينتمي لعصابات داعش الإرهابية".

واكد الجهاز "التزامه بواجباته تجاه الوطن والمواطن والقائد العام للقوات المسلحة وسيبقى يحقق الإنتصارات المتتالية على بقايا الإرهاب حتى الوصول إلى عراق آمن مستقر ".

A.Sh

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