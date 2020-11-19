الإجمالي تخطى المليونين.. روسيا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق بوفيات وإصابات كورونا

2020/11/19 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 460 وفاة و23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بقفزة جديدة غير مسبوقة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي، "رصد 23610 إصابات جديدة بالوباء، مقابل 20985 إصابة في اليوم السابق"، لافتة إلى "عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.7% من المرضى الجدد".

وأضافت، أن "الإصابات الجديدة، تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ 85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6438 إصابة) وسان بطرسبورغ (2312 إصابة)".

وأشارت إلى أن "حصيلة ضحايا كورونا، شهدت ارتفاعا غير مسبوق بتسجيل 463 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، مقابل 456 و442 وفاة في اليومين السابقين".

وتخطى بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي الذي سجل في البلاد منذ بداية الجائحة عتبة المليونين وأصبح مليونين و15608 إصابات مؤكدة، منها 34850 حالة وفاة، و454102 حالتين ناشطتين (ما يمثل تراجعا بـ2426 حالة نشطة منذ أمس)."

ولفتت إلى أن "عدد المتعافين الجدد، تجاوز عدد الإصابات لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل 25573 حالة شفاء خلال اليوم الأخير، لتبلغ الحصيلة الإجمالية مليونا و526656 متعافيا".

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