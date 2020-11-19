2020/11/19 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أوضح مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير، اليوم الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، إمكانية إصابة الفرد بفيروس كورونا المستجد مرتين، فيما أكد عدم وجود دلائل علمية على إعطاء الفيروس مناعة طويلة الأمد.

وقال عبد الأمير في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك إمكانية بأن يصاب الفرد مرة أخرى بفيروس كورونا، بسبب عدم وجود دلائل على إعطاء الفيروس مناعة داخلية".

وأضاف، أن "الإصابات المتكررة بفيروس كورونا قد سُجلت في العالم، لكن قليلة جداً، أما في العراق، لا توجد لدينا إحصائية حقيقية بسبب عدم ورود موقف من الدوائر، يفيد بإصابة الفرد مرة أخرى بكورونا".وأشار إلى أن "بعض الأطباء تحدثوا عن وجود بعض المصابين بكورونا أصيبوا مرة ثانية"، مؤكداً أن "إمكانية الإصابة الثانية موجودة، ولا يوجد دليل على وجود مناعة طويلة الأمد".وبيّن، أن "الإصابة الثانية بكورونا، لا يوجد دلائل علمية حول شدتها من عدمها، لكن بعض الانطباعات أو الدراسات الأولية، تقول إن الإصابة الثانية قد تكون شديدة".





وتابع، أن "معلومات كافية أصبحت حول الإصابة الأولى بفيروس كورونا، وكم أعداد المصابين الذين يصابون بأعراض شديدة، أو خفيفة، لكن المعلومات حول الإصابة الثانية ما زالت قليلة، ولا نستطيع إعطاء معلومات قد تكون غير دقيقة بهذا الوقت".

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق 526852، فيما ارتفع معدل الشفاء إلى 455176 حالة منذ انتشار الفيروس في البلاد، مع ارتفاع عدد الوفيات الكلي إلى 11795.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: لا توجد إحصائية في العراق للمصابين مرتين بكورونا.. والإصابة الثانية قد تكون شديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: لا توجد إحصائية في العراق للمصابين مرتين بكورونا.. والإصابة الثانية قد تكون شديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).