القبض على متهم قتل شقيقه وسرق عجلته بالاشتراك مع أصدقائه في بغداد

2020/11/19 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، القبض على متهم قتل شقيقه وأصاب نجله قبل سرقة عجلته بالاشتراك مع أصدقائه.

وقال بيان للمديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ مكتب حسينية المعامل، تمكين بكمين محكم من إلقاء القبض على اربعة متهمين والتحفظ على جثة المتهم الخامس الذي قتل خلال قيامهم بجريمة سطو مسلح على دار سكني شرقي العاصمة".

وأضاف، ان "هناك جريمة سطو مسلح على احد الدور تم خلالها تبادل لاطلاق النار مما ادى الى مقتل صاحب الدار باطلاقة نارية واصابة ولده الحدث البالغ 13 سنة في صدره، وسرقة عجلة نوع بيك آب والهروب الى جهة مجهولة".

وتابع البيان، أنه "بعد انتقال مفرزة مكافحة الاجرام الى المستشفى لجمع المعلومات عن الحادث وتدوين اقوال الحدث المصاب، لاحظت مفارز المكافحة جلب جثة مصابة بطلق ناري ولدى الاستفسار من ذوي المتوفي عن ماهية الحادث ومكانه تبين انه في نفس قاطع المسؤولية ونفس توقيت الحادث، الامر الذي اوجب التحفظ فورا على شقيق المقتول الذي اعترف بعد التحقيق بالاشتراك مع متهمين آخرين بحادث السطو المسلح مما ادى لاصابته شقيقه اثناء تبادل اطلاق النار مع المجنى عليه وولده".

وأكمل أن "المتهم لم يتمكن من اسعاف اخيه مما ادى الى وفاته بسبب استمرار النزيف، كما اعترف المتهم بسرقة العجلة واخفائها في احدى مناطق اطراف العاصمة بغداد وبدلالته تم ضبط العجلة اصوليا، وتم التحرك السريع باتجاه بقية المتهمين الهاربين بدلالة شقيق المقتول والتوصل اليهم والقبض عليهم".

ولفتت المديرية، إلى أنه "بعد هروب احدهم الى محافظة واسط تم تشخيص هويته واوصافه واستمر فريق العمل بتعقبه واستدراجه وتم القبض عليه وجلبه الى بغداد، بعد اعترافه صراحة بتفاصيل حادث السطو المسلح واطلاق النار وقتل المجنى عليه واصابة ولده وسرقة عجلتهم باستخدام السلاح (بندقية ومسدس)".

وأكد البيان أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين ودونت اقوالهم بالاعتراف وفق المادة 406 ق.ع وتم تصديقها قضائيا تمهيدا لاحالتهم الى المحاكم المختصة".

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