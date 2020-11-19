النزاهة تعلن تفاصيل ضبطها عجلات محملة بمواد متلاعب فيها بمنفذ زرباطية

2020/11/19 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌النور نيوز/ بغدادأوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين نفذتهما في منفذ زرباطيَّـة الحدودي بمحافظة واسط، مبينة أنهما أفضيا إلى ضبط عجلاتٍ مُحمَّلةٍ بموادَّ تمَّ التلاعب بمنشئها وصلاحيَّتها ومحتوياتها.الدائرة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة الأولى، أشارت إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق واسط ، الذي انتقل إلى منفذ زرباطيَّة، تمكَّن من ضبط …

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