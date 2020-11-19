بلاسخارت تصل الى مدينة الموصل

2020/11/19 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت يوم الخميس الى مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

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