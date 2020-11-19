تظاهرة للكوادر التربوية في واسط احتجاجا على تأخر صرف الرواتب وتوزيع الاراضي

2020/11/19 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت/نينا/ نظم العشرات من منتسبي تربية واسط اليوم تظاهرة أمام مديرية التربية وبلدية الكوت، للمطالبة بصرف رواتبهم الشهرية وتوزيع قطع الأراضي السكنية.



وقال ممثل المتظاهرين خالد الحجامي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان :" التظاهرة التي شارك فيها الكادر التعليمي والتدريسي والإداري، طالبنا من خلالها الإسراع بصرف الرواتب وعدم تكرار تأخرها عن الموعد الشهري بسبب الانعكاس السلبي للأمر على الواقع المعاشي لعوائل المنتسبين ".وأضاف:" كما سلمنا مدير بلدية الكوت طلبا لإنهاء عملية توزيع الأراضي السكنية على مستحقيها وفي مكان متميز يليق بالكادر التربوي، مبينا أن المتظاهرين طالبوا أيضا بأبعاد المحاصصة السياسية عن العمل التربوي وإدارة المديرية العامة لتربية المحافظة "./انتهى

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