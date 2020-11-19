نواب في البرلمان الكردستاني يطالبون رئاسة البرلمان بعقد جلسة خاصة بخصوص إتفاقية نفطية بين الإقليم وتركيا

2020/11/19 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/طالب 32 نائبا من كتل مختلفة البرلمان الكردستاني رئاسة البرلمان بعقد جلسة خاصة بشأن اتفاقية نفطية بين حكومة اقليم كردستان وتركيا مدتها 50 عاما، مؤكدين عدم معرفتهم بتفاصيلها.وقال عباس فتاح نائب عن كتلة الإتحاد الوطني في البرلمان الكردستاني في تصريحات صحافية إن نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان، تطرق خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا الى اتفاقية نفطية امدها 50 عاما مع تركيا.واضاف ان منافع كشف الاتفاقية النفطية ضرورية، وكان يفترض وصول تفاصيلها الى البرلمان الكردستاني وبما يصب من مصلحة شعب كردستان، مؤكدا ان الحكومة تستطيع ارسال من يمثلها لبحث الاتفاقية وفي حال تعذر ذلك تستطيع في الاقل ارسال نصها الى البرلمان./إنتهى

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