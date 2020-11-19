بحرية الاحتلال تجدد استهداف الصيادين الفلسطينيين شمال غزة

2020/11/19 | 11:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، استهداف الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة المحاصر.وذكرت وكالة “معا” أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة منطقة السودانية شمال القطاع.وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.



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