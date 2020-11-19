منظمة الصحة العالمية في العراق تكشف عن موعد وصول لقاح كورونا

2020/11/19 | 11:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم اسماعيل، أن لقاح فيروس كورونا لن يتوفر قبل الشهر السادس من العام المقبل.

وقال اسماعيل في تصريحات متلفزة تابعتها “يس عراق”، إن 300 إلى 400 لقاح مازال في مرحلة التطوير، ويحتاج إلى عدة مراحل أساسية، مثل تجربته على الحيوانات، ومن ثم على البشر، فيما بين ان اللقاحات التي وصلت لمرحلة متقدمة فهي عبارة عن 10 لقاحات، وهي الآن في مرحلة التجارب السريرية، ويحدد خلال هذه المرحلة مدى تأثير اللقاح على أجسام أناس أصحاء، والآثار الجانبية التي تظهر عليهم.

وحول النتائج التي حققتها هذه اللقاحات التي وصلت إلى مرحلة التجارب السريرية، وصفها اسماعيل بـ”المبشرة”، فقد حققت شركة فايزر من حيث فعالية لقاحها نسبة 90%، أما شركة موديرنا حققت نسبة 94.5%، وهي نسب “جيدة” كنتائج أولية للتجارب السريرية التي تجريها هذه الشركات.

وفيما يخص مدة انتهاء التجارب السريرية، قال اسماعيل إنها لن تنتهي قبل الشهر الثالث أو الرابع من العام المقبل، وبعد الانتهاء من التجارب السريرية، ستبدأ عملية التصنيع.

كما أنه حدد الشهر السادس من العام المقبل 2021، كمدة لتوفر اللقاح.

وعن الفروقات التي يمكن أن تظهر بين لقاح وآخر، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق إلى أن لقاح المملكة المتحدة “سيكون على شكل جرعة واحدة، أما لقاح شركة موديرنا، وفايرز، فهو عبارة عن جرعتين”.

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