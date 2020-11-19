التربية النيابية: لا نعلم تفاصيل خطة الحكومة لبناء المدارس

2020/11/19 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو في لجنة التربية النيابية عن حاجة العراق الى بناء اكثر من 15 الف مدرسة في عموم المحافظات.

وقال النائب مريوان نادر في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس 20/11/2020، ان بناء الف مدرسة في العراق غير كاف كما تخطط له الحكومة، مشيرا الى حاجة البلاد الى ما بين 15 الى 20 الف مدرسة في عموم المحافظات.

وأضاف النائب مريوان نادر بأن تفاصيل خطة الحكومة في بناء المدارس لم تعلن وتفاصيلها غير معلومة، لافتا الى ان لا يعرف لحد الآن عدد المدارس التي ستبنى في وسط وجنوب العراق، وهل يشمل ذلك اقليم كوردستان ام لا؟ ، لافتا الى ان ما هو معلوم انه سيتم توزيع بناء المدارس على المحافظات حسب الكثافة السكانية والاهتمام ينصب على المناطق الريفية والقروية.

واشار النائب مريوان نادر الى انهم في اللجنة سيتواصلون مع وزير الاسكان في الحكومة الاتحادية للاطلاع على تفاصيل اكثر بشأن هذه الخطة.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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