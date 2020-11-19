بدء حملة غرس 22 الف شجيرة في السليمانية

2020/11/19 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت يوم الخميس، حملة غرس 22 الف شجيرة في سفوح جبل " كويزة" المطل على مدينة السليمانية.

وقال آوات محمد قائممقام السليمانية خلال مؤتمر صحفي، حضره PUKmedia: ان المرحلة الثانية من تشجير جبل " كويزة" بدأت اليوم، موضحا، انه يتم غرس 22 الف شجيرة، بمشاركة عدة شركات.

واضاف: ان نتائج تخضير الجبل ستظهر خلال الاعوام المقبلة، معربا عن شكره لجميع الشركات والدوائر التي تساهم في الحملة.

PUKmedia خاص‌

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