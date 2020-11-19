الانبار: تشغيل معمل فوسفات القائم سيسهم بتوفير 3 الاف فرصة عمل

2020/11/19 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..طالب مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الخميس، بإعادة تشغيل المعامل الصناعية الحكومية المتوقفة عن العمل في عموم مدن الانبار للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة البطالة وتدني الواقع الاقتصادي، مؤكدا أن معمل فوسفات القائم سيسهم بتشغيل 3 الاف عاطل عن العمل.وقال الطرموز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية خاطبت وزارة الصناعة والوزرات الاخرى من اجل وضع خطة سريعة لتشغيل المعامل الصناعية الحكومية المتوقفة منذ نحو 17 عام كونها كانت عامل مساعد في المرحلة السابقة في تشغيل الاف العاطلين عن العمل وتعد خطوة تشغيل المعامل الصناعية المتوقفة من اهم المعالجات لمواجهة نسبة ارتفاع البطالة وتدني الوضع المعيشي للفرد الانباري”.واضاف ان ” اعادة تشغيل معمل فوسفات القائم غربي الانبار يستوعب تشغيل اكثر من ثلاثة الاف عاطل عن العمل وينتج نحو 650 الف طن شهريا من الاسمدة الكيمياوية فضلا عن معامل الزجاج التي تتنج الاف الاطنان سنويا، فضلا عن معمل اسمت القائم ومعامل اخرى لو صدقت النية وتم تشغليها لاستوعبت الالاف من العاطلين عن العمل فضلا على انها تحقق ايرادات مالية ضخمة وبالعملة الصعبة لخزينة الدولة دون الحاجة لدرجات الوظيفية “.



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