روسيا: الحالات الحادة لكورونا أكثر شيوعاً بين المدخنين

2020/11/19 | 12:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا، أن الحالات الحادة لمرضى كورونا تحصل غالبا بين المدخنين.ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي للهيئة قوله، إنه “وفق البيانات الواردة لدى المدخنين يجري كوفيد 19 بشكله الحاد في أكثر الأحيان فالتدخين يضعف وظائف الرئتين وتصعب على جسم المدخن مواجهة الأمراض الرئوية التي يسببها فيروس كورونا المستجد”.وأضافت الهيئة، أن تعاطي التبغ يزيد من احتمال الإصابة بالفيروس عبر الفم خلال التدخين.وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليون و354821 شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 56 مليونا و564475.



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