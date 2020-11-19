ترامب يدفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز مقاطعتين بـ”بويسكونسن”

2020/11/19 | 12:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليدفع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، 3 ملايين دولار إثر تقدمه بطلب لإعادة فرز أصوات الناخبين في مقاطعتين بولاية ويسكونسن.ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات إعادة الفرز، الخميس، في مقاطعتي ميلووكي وداين، على أن تنتهي في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.ويتطلب إعادة فرز الأصوات …

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