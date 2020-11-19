بأغلبية ديمقراطية.. بيلوسي رئيسة للنواب الأمريكي مجددا

2020/11/19 | 12:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعاد النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الأربعاء، انتخاب نانسي بيلوسي، رئيسة لمجلس النواب لولاية جديدة، بسبب الأغلبية التي يحظى بها حزبها داخل المجلس. وبيلوسي بالغة من العمر 80 عاما، وستكون أقوى شخصية في الكونغرس، خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.وقال المجمع الانتخابي الديمقراطي في تغريدة على “تويتر”: “تهانينا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي …

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