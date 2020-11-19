نائبة : الخلافات والصراعات السياسية افقدت البلاد سيادتها

2020/11/19 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكدت النائب عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي , الخميس , ان من اهم أسباب فقدان السيادة الوطنية هو استمرار التقاطعات والخلافات السياسية, مطالبة القوى السياسية باجتماع وطني شامل لنبذ تلك الخلافات والصراعات.وقالت الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” من يريد ان تتحق السيادة بشكل كامل عليه البدء بنفسه أولا وترك احلامة المريضة للهيمنة على المشهد السياسي وترك مصالحه الحزبية والفئوية جانبا ” , مبينة أن “الجميع مشترك في تلك الخطيئة التي أدت بنا الى هذا الواقع المزري ” .وأضافت ان “السيادة الوطنية لن تتحقق ابدا في ظل استمرار الخلافات السياسية والعدو نحو تحقيق المصالح الحزبية والفئوية وجعلها فوق مصلحة البلاد”.ودعت الدليمي القوى السياسية الى “اجتماع وطني شامل لنبذ تلك الخلافات والصراعات وجعل مصلحة العراق أولا” .



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