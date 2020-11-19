التربية النيابية: العراق بحاجة الى 20 الف مدرسة لسد النقص

2020/11/19 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت لجنة التربية النيابية، الخميس، عن حاجة العراق إلى ما يقارب الـ20 ألف مدرسة، مؤكدة أن مجلس الوزراء لم يعلن تفاصيل خطة بناء 1000 مدرسة في البلاد.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح له اليوم (19 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "مجلس الوزراء وضع حاليا خطة لبناء ألف مدرسة، من دون الاعلان عن تفاصيل هذه الخطة"، داعيا الى "تشكيل لجنة عليا مهمتها بناء المدارس بمدة زمنية محددة".

وأضاف أن "وزارة التربية تحتاج حاليا ما يقرب من 15-20 ألف مدرسة في عموم البلاد"، مؤكدا "تخصيص مبلغ تريلون دينار في موازنة عام 2019 لبناء المدارس، لكن بسبب الاوضاع التي مرت بالعراق، التي أدت إلى تأخر أحالة المدارس".

وأوضح أن "مشكلة الأبنية المدرسية باتت من المشاكل الكبيرة، وأهم الأسباب في تراجع العملية التربوية في البلاد".

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