2020/11/19 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | أ.ف: بومبيو يزور مرتفعات الجولان ويصف مقاطعة إسرائيل بالعداء ضد السامية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | أ.ف: بومبيو يزور مرتفعات الجولان ويصف مقاطعة إسرائيل بالعداء ضد السامية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | أ.ف: بومبيو يزور مرتفعات الجولان ويصف مقاطعة إسرائيل بالعداء ضد السامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).