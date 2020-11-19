مفوضية حقوق الانسان في البصرة: نسبة الفقر وصلت إلى 40 بالمئة

2020/11/19 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة من ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة.

وذكر المكتب في بيان أن نسبة الفقر في البصرة وصلت إلى أربعين في المئة، وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم وضع حلول عاجلة من قبل الحكومات المحلية.

ودعت المفوضية الحكومة في بغداد إلى توزيع الثروات بعدالة إزاء أبنائها من العاطلين من الخريجين وغير الخريجين، ومنهم من لازال يتظاهر من مهندسين ومحاضرين دون أي اعتبار لهم، وفقا للبيان.

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