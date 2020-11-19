قائد الجيش: جنود أستراليون “قتلوا بشكل غير قانوني” 39 أفغانياً

2020/11/19 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقرّ قائد الجيش الأسترالي بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية قتلوا بشكل غير قانوني ما لا يقلّ عن تسعة وثلاثين مواطناً أفغانياً من المدنيين وغير المحاربين، وجاء ذلك استناداً إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.

وتوجه قائد الجيش الأسترالي الجنرال أنغوس كامبل بالاعتذار الى الشعب الأفغاني عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون، مشيراً إلى أنّه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم الحرب.

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