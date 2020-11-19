اجرام بغداد تكشف تفاصيل حادثة سطو مقترنة بجريمة قتل وسرقة عجلة

2020/11/19 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية اجرام بغداد، الخميس، تفاصيل حادثة سطو مقترنة بجريمة قتل وسرقة عجلة.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مكتب اجرام حسينية المعامل، تمكن وبكمين محكم من إلقاء القبض على اربعة متهمين والتحفظ على جثة المتهم الخامس لقيامهم بجريمة سطو مسلح على دار سكني شرقي العاصمة".

تفاصيل الجريمة

وذكرت المديرية ان "هناك جريمة سطو مسلح على احد الدور تم خلالها تبادل لاطلاق النار مما ادى الى مقتل صاحب الدار باطلاقة نارية واصابة ولده الحدث البالغ ١٣ سنة في صدره، وسرقة عجلة نوع بيك آب والهروب الى جهة مجهولة".

واضافت المديرية انه "بعد انتقال مفرزة مكافحة الاجرام الى المستشفى لجمع المعلومات عن الحادث وتدوين اقوال الحدث المصاب، لاحظت مفارز المكافحة جلب جثة مصابة بطلق ناري ولدى الاستفسار من ذوي المتوفي عن ماهية الحادث ومكانه تبين انه في نفس قاطع المسؤولية ونفس توقيت الحادث، الامر الذي اوجب التحفظ فورا على شقيق المقتول الذي اعترف بعد التحقيق بالاشتراك مع متهمين آخرين بحادث السطو المسلح مما ادى لاصابته شقيقه اثناء تبادل اطلاق النار مع المجنى عليه وولده، الا انه لم يتمكن من اسعاف اخيه مما ادى الى وفاته بسبب استمرار النزيف".





وتابعت ان "المتهم اعترف بسرقة العجلة واخفائها في احدى مناطق اطراف العاصمة بغداد وبدلالته تم ضبط العجلة اصوليا، وتم التحرك السريع باتجاه بقية المتهمين الهاربين بدلالة شقيق المقتول والتوصل اليهم والقبض عليهم، وبعد هروب احدهم الى محافظة واسط تم تشخيص هويته واوصافه واستمر فريق العمل بتعقبه واستدراجه وتم القبض عليه وجلبه الى بغداد، بعد اعترافه صراحة بتفاصيل حادث السطو المسلح واطلاق النار وقتل المجنى عليه واصابة ولده وسرقة عجلتهم باستخدام السلاح (بندقية ومسدس)".

وتابع انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين ودونت اقوالهم بالاعتراف وفق المادة ٤٠٦ ق.ع وتم تصديقها قضائيا تمهيدا لاحالتهم الى المحاكم المختصة".

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