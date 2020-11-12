2020/11/19 | 12:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، مشاركة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بجلسة يوم السبت المقبل.

واوضح النائب آلي لـPUKmedia: ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب ستشارك بجلسة السبت، التي يتضمن جدول اعمالها " طرح موضوع عام للمناقشة بحضور وزير التعليم والبحث العلمي بخصوص "توسعة المقاعد الدراسية" وسؤال شفهي موجه الى محافظ البنك المركزي العراقي من قبل النائب فالح الساري وسؤال شفهي موجه الى رئيس مجلس الخدمة الاتحادي من قبل النائب كاظم الشمري، كما يشمل تقرير ومناقشة مشروع قانون اللاجئين وتقرير ومناقشة مشروع قانون جرائ المعلوماتية وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971.

وكانت الكتل الكوردستانية قد انسحبت من جلسة التصويت على قانون الاقتراض صباح الخميس 2020/11/12.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الاتحاد الوطني تشارك بجلسة مجلس النواب السبت) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الاتحاد الوطني تشارك بجلسة مجلس النواب السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).