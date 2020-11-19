وصول جثمان محافظ اربيل الى ارض الوطن

2020/11/19 | 12:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل، قبل قليل، الى مطار اربيل الدولي، جثمان فرست صوفي محافظ اربيل قادما من انقرة

وخلال مراسيم مهيبة، استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان وعدد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين، جثمان فرست صوفي الذي وافاه الاجل بعد معاناة مع كورونا، الاربعاء.

وسيتم تشييع جثمان الراحل الى مقبرة " شيخ احمد" في اربيل .

يذكر ان محافظ اربيل فرست صوفي نقل قبل ايام الى خارج اقليم كوردستان لتلقي العلاج بعد اصابته بفايروس كورونا، وهو من مواليد 1978 في قضاء جومان، ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام.

PUKmedia خاص‌

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