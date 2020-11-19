الكلداني: القضاء الزم شركات النقال بدفع ديونها وضرائبها خلال 30 يوم

2020/11/19 | 12:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف عضو لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب اسوان الكلداني ان القضاء امهل شركات الهاتف النقال لدفع مابذمتها من ديون الى الحكومة.

وقال الكلداني في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، انه” بعد قرار المحكمة برفض التجديد لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق “زين،اسياسيل،كورك”بعد الدعوى التي رفعها النائب محمد شياع السوداني ضدها،فأن هنالك قرار بضرورة استرجاع جميع المبالغ المترتبة بذمة تلك الشركات،وحسم موضوع المبالغ السابقة المتبقية والتي لم تحسم دعاواها في المحاكم الى الحكومة،على ان يتم تسديدها خلال 30 يوم.

واضاف بان تلك الشركات تهربت من دفع المستحقات المترتبة من ديون وضرائب عليها طوال السنوات الماضية والتي بلغت نحو مليار دولار.

وبين الكلداني ان الكثير من الضغوطات السياسية التي مارستها تلك الشركات على المسؤولين على قطاع الاتصالات في العراق للمماطلة في دفع الديون والضرائب التي ترتبت عليها في السنوات الماضية،مؤكداً ان الحكومة يجب ان تكون جادة وحازمة في قضية استحصال تلك المبالغ من الشركات خصوصاً وان البلد يعاني ازمة مالية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط وتفشي “كورونا”.

واوضح ان العراق البلد الاول في العالم الذي يترتب على الشركات الخاصة اموال وترفض دفعها،في حين ان الشركات في باقي الدول هي من تقرض الحكومات بفترات سداد طويلة جدا تمتد على مدى 10 ـ 15 عام.

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