قوة أمنية تعتقل مسؤولا رفيعا في صحة نينوى

2020/11/19 | 12:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى..أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الخميس، بأن قوة أمنية تابعة لقوات سوات وبتخويل من هيئة النزاهة اعتقلت مسؤولا رفيعا في دائرة صحة المحافظة.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن”القوة الأمنية طوقت بناية صحة نينوى واعتقلت المعاون الإداري أحمد الدوبراني، على خلفية تهم فساد أبان شغله لمنصب مدير الصحة في أيام سيطرة تنظيم داعش على المحافظة”.وأضاف أن “الدوبرداني متهم بتبديل الأدوية، واستيراد أدوية فاسدة، وبيع الأدوية المخصصة للأمراض السرطانية، وقضايا أخرى تتعلق بالنازحين، وسرقة الرواتب”.انتهى/ 15 ع

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