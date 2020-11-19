بعد افتتاح المنفذ.. كاتب سعودي يقص لـ”تلفزيون عراق 24 HD” تاريخ “سوق العراقيين” في عرعر وتبضع السعوديين منه

2020/11/19 | 12:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف الكاتب والاعلامي السعودي لافي هليل، عن تاريخ التبادل التجاري بين العراق والسعودية في زمن سابق، مبينا وجود سوق ضخم في عرعر كان يسمى سوق العراقيين.

وقال هليل في حديث لتلفزيون عراق 24 HD، على خلفية افتتاح منفذ جديدة عرعر يوم امس الاربعاء بين العراق والسعودية، إن “هذه الخطوة ستدفع رؤوس الاموال السعودية إلى الدخول للبلاد”.

وبين أنه “في الزمن السابق كان العراق منبع خير، وكان هناك سوق كبير في عرعر يتوافد اليه الناس والتجار العراقيين كانوا يبيعون فيه المنتجات الزراعية مثل التمن والسمن، لدرجة انه سمي سوق العراقيين”، معبرا عن امله بأن “تعود هذه الحركة قريبا بعد افتتاح منفذ عرعر”.

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