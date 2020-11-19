وزير المالية يؤكد على اهمية ضمان حقوق السجناء السياسيين وتذييل المعوقات

2020/11/19 | 12:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل وزير المالية علي علاوي الخميس المصادف 19 تشرين الثاني 2020 بمكتبة في وزارة المالية ، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين علي خليل.

وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة المواضيع المالية المتعلقة بواقع المؤسسة وتم طرح معوقات المالية للمؤسسة.

حيث اكد معالي وزير المالية على اهمية ضمان حقوق السجناء السياسيين و وسعي الوزارة لتذييل المعوقات التي تواجه عمل المؤسسة.

من جانبة اعرب رئيس المؤسسة عن خالص شكره وتقدير لمعالي الوزير وحرصه على دعم عمل المؤسسة لما تقدمه من خدمات لهذه الشريحة .

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