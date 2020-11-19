البرتغالي بونتس يصل بغداد تمهيداً لقيادة كرة الشرطة

2020/11/19 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- حسين عمار

وصل فجر اليوم الخميس المدرب البرتغالي ليونيل بونتس الى بغداد تمهيدا للتوقيع مع ادارة نادي الشرطة على عقدلقيادة فريقه الكروي في منافساته المحلية والخارجية .

وقال رئيس الهيأة الادارية لنادي الشرطة الرياضي وهاب الطائي في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن" المدرب وصل الى بغداد بعد رحلة طويلة انطلقت من البرتغال مرورا بتركيا وقطر وصولا الى العراق "، مبينا ان" الادارة توصلت الى اتفاق نهائي مع المدرب لقيادة كرة القيثارة وسيتم الاعلان عن العقد وتفاصيلة يوم غد بشكل رسمي ".

واضاف الطائي ان" بونتس سيباشر تدريب الفريق خلال اليومين المقبلين بعد الاعلان الرسمي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب "، مشيرا الى ان "بونتس كان مساعدا لمدرب البرتغال سنة 2014، وتولى تدريب نادي مارتيمو البرتغالي و نادي الاتحاد السكندري ".

وبخصوص شعار النادي بين الطائي ان" الشعار المطروح تلقى تاييدا من البعض والبعض الآخر رفض تصميم الشعار وهنالك مطالبات بتغيير الشعار او اجراء التعديلات على التصميم والنادي يحترم جميع الآراء التي تصب في مصلحة القيثارة "، متابعا ان " الادارة ستناقش هذا الموضوع وتحسم الجدل خلال فترة اسبوع للخروج بشعار يليق باسم النادي العريق".

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