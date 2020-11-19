صحيفة: أمر تنفيذي أميركي أوقف

2020/11/19 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت صحيفة ذا هل الضوء على حظر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستثمارات الأميركية في شركات مرتبطة بالجيش الصيني.

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