الحرس الثوري: من يهدد ايران لن يجد لنفسه نقطة آمنة بالكرة الأرضية

2020/11/19 | 12:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعتبر القائد العام لقوات الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، الخميس، منطقة الخليج بانها تشكل الجبهة الدفاعية الراسخة للبلاد، مؤكدا أن ايران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امنها ومصالحها الحيوية وان من يهدد ايران وشعبها سوف لن يجد لنفسه نقطة آمنة على وجه الكرة الارضية.وقال سلامي، إن “الخليج هو الجبهة الدفاعية الراسخة لايران الاسلامية ونقطة تلاقي مواجهة القوى مع بعضها بعضا واضاف: ان هذه المنطقة استراتيجية للاقتصاد العالمي وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤدي دورا ممتازا وفريدا في توفير الامن لهذه الرقعة البحرية الحاسمة للاقتصاد العالمي”.واضاف ان “العالم مدين للجمهورية الاسلامية وكوارنا البحرية الباسلة وذات العزم والارادة والشموخ الذين وفروا الامن لهذه ارقعة البحرية الكبيرة حتى اليوم وان هذ1ا المسار سيستمر باقتدار”، مبينا “أننا لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا ومصالحنا الحيوية”.وتابع، “لو اراد احد تهديد مصالح هذا الشعب والبلد العظيم فمن المؤكد انه سوف لن يجد نقطة آمنة لنفسه على وجه الكرة الأرضية”، مبينا أنه “حينما نتحدث عن الرؤية والافاق البعيدة فاننا بحاجة ايضا لامتلاك الادوات المناسبة لهذا الامر ولقد اعلنا مرارا بان استراتيجيتنا دفاعية بمعنى اننا لن نشكل ابتداء اي تهديد لاي بلد ابدا الا ان استراتيجيتنا الدفاعية هذه مترافقة مع تكتيكات هجومية”.



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