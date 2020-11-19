العوامل التي فجرت انتفاضة الشبيبة والشعب العراقي عام 2019 - كاظم حبيب

2020/11/19 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب تشير جمهرة من الكتاب والسياسيين العراقيين والعراقيات إلى انتفاضة تشرين الأول/أكتوبر 2019 باعتبارها عملاً عفوياً من عناصر وجماعات مستقلة لا علاقة لها بالأحزاب والكتل السياسية القائمة المعارضة لسياسات الحكم القائم، وبعض آخر من الباحثين يرى اللوحة بصورة أخرى، أي أن الانتفاضة تعبر في واقع الحال عن عمل سياسي واجتماعي واقتصادي وأمني واع ٍ لعناصر وجماعات شبابية مستقلة وأخرى عاملة في منظمات مجتمع مدني أو ......





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