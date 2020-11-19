ضبط 16 سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في كمرك ام قصر الاوسط

2020/11/19 | 12:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن ضبط (١٦) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده مخفية داخل (٤) حاويات في كمرك ام قصر الاوسط.

وذكرت الهيئة في بيان أن “الهيئة العامة للكمارك تعلن عن قيام كوادرها في مركز كمرك ام قصر الاوسط بضبط حاويات عدد (٤) تحتوي على (١٦)سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده كانت مخفية داخلها”.

واوضحت انه “تم احالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها”.

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