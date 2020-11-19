إثيوبيا تتهم مدير عام منظمة الصحة العالمية بدعم التمرد

2020/11/19 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم قائد الجيش الإثيوبي الخميس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أبرز الشخصيات العالمية المتحدّرة من تيغراي، بالضغط لصالح الإقليم المتمرد ومساعدة سلطاته للحصول على الأسلحة.

وقال قائد الجيش برهان غولا في مؤتمر صحافي عند حديثه عن مدير عام الهيئة الأممية: “عمل في دول مجاورة لإدانة الحرب.



عمل لصالحهم للحصول على الأسلحة”.

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