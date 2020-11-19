حقوق الانسان في ديالى تصدر تقريرا “صادما” عن العشوائيات

2020/11/19 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اصدر مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الخميس، تقرير صادم عن العشوائيات في المحافظة، محذرا من أن الوضع كارثي.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دوائر البلدية في 8 مدن داخل ديالى بعثت لنا بكتب رسمية تؤكد وجود اكثر من 15 الف منزل تجاوز منتشرة في عشوائيات متفرقة في أطرافها”، متسائلا “كيف سيكون العدد اذا ما عرف بان ديالى تضم اكثر من 20 دائرة بلدية بعضها في مدن مثل بعقوبة يسكنها 400 الف نسمة”.واضاف مهدي ان” العشوائيات ماساة انسانية وظاهرة برزت بقوة بعد 2003 بسبب عوامل متعددة منها الاضطرابات الامنية المتكررة والفقر وحتى النزاعات العشائرية”، مبينا أن “وضع العشوائيات في اغلبها من ناحية الخدمات كارثي لانها غير مشمولة وفق الاطار القانوني بالمشاريع بالاضافة الى انها مصدر للكثير من التحديات لانها بعيدة عن كل الاهتمامات والدعم مايعني ان هناك الالاف العوائل في وضع منسي ومصير مجهول”.واشار مهدي الى ان “العشوائيات مشكلة على مستوى العراق وليست ديالى وحلها يجب ان يكون على مستوى قدرات الدولة لانقاذ اعداد ليست قليلة من وضع ماساوي جدا”.انتهى/ 25 ف

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