2020/11/19 | 12:47 - المصدر: عين العراق

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الخميس 19 نوفمبر 2020 | 12:40 مساءً | عدد القراءات : 8

هيأة المنافذ الحدودية :إعادة ارساليات مخالفة للضوابط في أكثر من منفذ حدودي

اعادت هيأة المنافذ الحدودية ارساليات عدة في منافذ (الشلامجة والمنذرية وزرباطية) لمخالفتها التعليمات والضوابط.

إذ تم إعادة عجلة في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة محملة بمادة (بقوليات متنوعة) بحمولة إجمالية (47 طن و 800كغم) الى الجانب الإيراني لعدم اكتمال أوراقها الأصولية.





وفي السياق ذاته وفي منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى ووفق معلومات مكتب الأمن الوطني تم ضبط عجلة محملة بمادة (شيش حديد تسليح) بعد تدقيق معاملتها الكمركية تبين عدم وجود علامة تجارية على الحمولة ومثبت علامة تجارية بشكل يدوي وذلك يعد مخالفة كمركية (غش تجاري)

وفي منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط تم إعادة عجلة محملة بمادة (حديد جنل) بحمولة (93طن و 840كغم) لعدم اكتمال أوراقها الأصولية وكذلك عدم خضوعها لفحص السيطرة النوعية.

تم إعادة كافة الارساليات وفق محاضر اصولية من لجان شكلت من الجهات العاملة في المنافذ الحدودية ذات العلاقة والاختصاص.

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