أكثر من رُبع مليون وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

2020/11/19 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الربع مليون.

وأفادت حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجّلت أعلى حصيلة وفيات على الصعيد الوطني يتم الإبلاغ عنها عالميا.

وفرضت ولايات ومدن أميركية سلسلة قيود جديدة وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو إن مدارس المدينة العامة ستنتقل إلى الدراسة عن بُعد بعدما سجّلت نيويورك معدّل إصابات على مدى سبعة أيام بلغ ثلاثة في المئة.

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