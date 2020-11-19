2020/11/19 | 12:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية السابق ..يحذرُّ بغداد من "أسوأ سيناريو" مع الذكرى السنوية لمقتل سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية السابق ..يحذرُّ بغداد من "أسوأ سيناريو" مع الذكرى السنوية لمقتل سليماني والمهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).