ايطاليا تحقق رقما مميزا وتتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الاوروبية

2020/11/19 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

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حقق منتخب إيطاليا رقما مميزا، عقب الفوز على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن إيطاليا لم تهزم في آخر 22 مباراة تحت قيادة المدير الفني روبرتو مانشيني.

وأشارت إلى أن هذا الرقم الأفضل لإيطاليا منذ يوليو / تموز 2006، عندما كان يقود الأزوري وقتها المدرب التاريخي مارتشيلو ليبي.

ووصل منتخب إيطاليا مع ليبي إلى 25 مباراة دون هزيمة، كما نجح عام 2006 في حصد لقب كأس العالم على حساب فرنسا في المباراة النهائية.

وتأهل منتخب إيطاليا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه على البوسنة والهرسك، بنتيجة (2-0)، في الجولة السادسة من دور المجموعات.

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