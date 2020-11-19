الإعلان عن موقف الكتل الكردية من جلسة السبت.. كتلة واحدة لم تحسم قرارها بعد

2020/11/19 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، طه أمين، الخميس، (19 تشرين الثاني، 2020)، عزم الكتل الكردية للمشاركة في جلسة البرلمان، التي من المقرر عقدها السبت المقبل.

وقال أمين في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع الكتل الكردية باستثناء كتلة الحزب الديمقراطي التي لم يتضح موقفها حتى الآن، قررت المشاركة بجلسة البرلمان يوم السبت المقبل".

واضاف أن "مجلس النواب بانتظاره التصويت على قوانين مهمة تلامس حياة المواطن العراقي، ومن بينها التصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2021، وإقرار حقوق موظفي الإقليم في قانون الموازنة"، مبينا أن "مقاطعة جلسات البرلمان ليست من صالح المواطن الكردي".

وكان مجلس النواب، قد نشر أمس الأربعاء، 18 تشرين الثاني، 2020، جدول اعمال جلسته ليوم السبت المقبل.

وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة الإعلامية للمجلس حصلت (بغداد اليوم)، فإن الجلسة ستتضمن :"طرح موضوع للنقاش بحضور وزير التعليم العالي بخصوص توسعة المقاعد الدراسية، بالإضافة إلى سؤال شفهي لمحافظ البنك المركزي العراقي من قبل النائب فالح الساري".

واضافت الوثيقة :"سؤال شفهي إلى مجلس الخدمة الاتحادي من قبل النائب كاظم عطية الشمري، فضلا عن مناقشة مشروع اللاجئين، وتقرير ومناقشة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية".

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