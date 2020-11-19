نائب يكشف حقيقة لجوء الحكومة إلى الاقتراض من المصارف الأهلية

2020/11/19 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليم- بغداد

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، محمود الزجراوي، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، عن حقيقة لجوء الحكومة الى الاقتراض من المصارف الاهلية.

وقال الزجراوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، انه "ليس هناك ما يؤكد معلومة لجوء الحكومة بموجب قانون تمويل العجز المالي إلى مصارف تابعة للأحزاب إلى الاقتراض".

وأضاف، أن "الاقتراض يجب ان يكون من المصارف الحكومية حصرا، وفي حال واجهت الحكومة صعوبة في التمويل والسيولة يتم اللجوء الى المصارف الاهلية وفق ضوابط وتعليمات محددة".

وأوضح الزجراوي، أنه "في كل الاحوال يجب ان يكون الاقتراض من المصارف الحكومية، لأن فتح الباب أمام الاقتراض من المصارف الاهلية والحزبية ستكون خطوة لها تداعيات سلبية وتمثل خطراً سنقف بالضد منه".

وكان مجلس النواب، قد صوت الأسبوع الماضي على قانون العجز المالي (الاقتراض)، بعد جلسة ماراثونية استمرت من مساء يوم الأربعاء وحتى فجر الخميس.

وخفض البرلمان قيمة الاقتراض -بحسب القانون المرسل من الحكومة- من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.

وخلال اليومين الماضيين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء مصارف، قيل إنها تخص أحزاب وشخصيات سياسية، ستتوجه الحكومة للاقتراض منها، الأمر الذي لم تؤكده أية جهة رسمية، ولم تنفه.

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