وزير الداخلية يعين اللواء طارق اسماعيل مديراً للمرور العامة

2020/11/19 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، أمراً بتعيين اللواء طارق اسماعيل مديراً لمديرية المرور العامة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "الغانمي كلف اللواء طارق اسماعيل بمنصب مدير مديرية المرور العامة".

ويأتي القرار بعد يوم واحد، من إحالة المدير السابق اللواء زهير الخفاجي إلى الأمرة، وتنصيب مدير مرور الكرخ اللواء فارس العزاوي خلفاً له بالوكالة.

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