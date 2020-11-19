عناصر داعش في العراق
يذكر أن السلطات العراقية، نفذت الاثنين الماضي، حكم الإعدام بحق 21 مداناً بـ"الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي (جنوباً)، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية.
وقالت المصادر إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.وأضافت أن المدانين يتحدّرون من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة بالإضافة إلى ذي قار.ونفذت عملية الإعدام في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار، وهو الوحيد في العراق الذي ينفذ عقوبة الإعدام ومعروف باحتجاز المسؤولين السابقين المدانين في نظام صدام حسين، الذي أطاح به الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
ويصفه العراقيون بسجن "الحوت" لكبر حجمه والإجراءات المشددة التي تحيط به.ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات الأحكام بالإعدام ضد عناصر التنظيم، لكنها لم تُنفّذ إلا بحق عدد قليل منهم نظرا إلى أن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. حملة لملاحقة فلول داعش بالأنبار وديالى ونينوى وكركوك) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. حملة لملاحقة فلول داعش بالأنبار وديالى ونينوى وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).