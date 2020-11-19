2020/11/19 | 12:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق ، الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية في محافظة كركوك....

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