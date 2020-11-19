ماهي  نتائج الحملة الكبرى التي نفذها مكافحة الارهاب باربع محافظات عراقية 

2020/11/19 | 12:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن يحيى رسول المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي الخميس، عن نتائج "الحملة الكبرى" التي نفذها مكافحة الارهاب في اربع محافظات....

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