مقتل 9 ارهابيين في عفرين

2020/11/19 | 12:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات تحرير عفرين يوم الخميس، عن مقتل 9 عناصر من القوات الموالية للجيش التركي خلال عمليات نوعية.

وذكرت القوات خلال بيان، تابعه PUKmedia: انها نفذت في 11 تشرين الثاني عملية في قرية "عرب ويران" في ناحية شرا ما ادت الى مقتل ارهابيين اثنين واصابة آخر بجروح.

واضاف البيان: ان القوات نفذت في 12 من الشهر ذاته عملية بقرية ارندة بناحية شيه ادت الى مقتل ارهابيين، كما قتل 5 من المرتزقة على الاقل ودمرت عربة عسكرية.

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