شركات النقال ملزمة بدفع ديونها وضرائبها خلال 30 يوم

2020/11/19 | 13:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف عضو لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب اسوان الكلداني ان القضاء امهل شركات الهاتف النقال لدفع مابذمتها من ديون الى الحكومة.وقال الكلداني انه بعد قرار المحكمة برفض التجديد لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق “زين، اسياسيل، كورك”بعد الدعوى التي رفعها النائب محمد شياع السوداني ضدها، فأن هنالك قرار بضرورة استرجاع جميع المبالغ …

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