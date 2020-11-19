تعرف على مباريات الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز

2020/11/19 | 13:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد..اعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقال عضو لجنة المسابقات شهاب احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الجولة ستقام يومي الاحد والاثنين والمقبلين في بغداد والمحافظات”.

واوضح أن “الكهرباء سيواجه نفط البصرة فيما يلاعب الكرخ فريق نفط الوسط ويلاقي زاخو فريق النفط ويلاقي اربيل فريق الديوانية ويستقبل الشرطة ضيفه القاسم، حيث ستقام جميع هذه المبارايت يوم الاحد المقبل”.

واضاف ان “يوم الاثنين سيشهد مواجهة نفط ميسان والسماوة ولقاء النجف والميناء والصناعات الكهربائية امام الحدود والزوراء امام القوة الجوية امانة بغداد امام الطلبة”.

يذكر ان الدوري توقف لمدة اسبوعين بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمعسكر دبي.



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